طنطا يبدى رغبته فى التعاقد مع ظهير أيسر الزمالك السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مسئولو فريق طنطا رغبتهم فى التعاقد مع على فتحى جناح أيسر الزمالك والمقاولون العرب السابق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الفريق خلال بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل. أعلن نادى طنطا برئاسة فايزعريبى ضم 3 صفقات جديدة لدعم فريق الكرة ضمن استعدادات للمشاركة فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل 2019 - 2020. Advertisements نجح فريق طنطا فى العودة للدورى الممتاز بقيادة أيمن المزين ، وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وقررت إدارة طنطا الابقاء على المزين فى منصبه بدورى الاضواء.

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