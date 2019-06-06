سوبر كورة يكشف موقف كينو من الرحيل عن بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم البرازيلى كينو نجم هجوم نادى بيراميدز بالرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد بيع المستشار تركى آل الشيخ لكامل حصته فى ملكية النادى. لمعرفة موقف كينو من الرحيل عن بيراميدز اضغط هنا

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