مسؤول مغربي: إعادة مباراة الترجي والوداد قرار غير عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمد مقروف، مستشار رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، إن قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا غير عادل.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس، بعد الأحداث التي شهدتها المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضية.

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وقال مقروف من خلال تصريحات لبرنامج "إلعبها صح" والذي يُذاع على قناة تايم سبورتس : "إعادة المباراة قرار غير عادل من جانب الكاف."

وعن حالة الرضا لدى الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد هذا القرار قال: "لا نشعر بالرضا 100% بعد هذا القرار، القرار الذي يرضى الجانب المغربي هو اعتبار الفريق فائزًا، الوداد سجل هدف التعادل وظهر بعدها بشكل أفضل وكان لديه فرصة في تسجيل الثاني وخطف المباراة."

ولم يُحدد الكاف موعد المباراة أو مكان الإقامة على ان يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وقتٍ لاحق.