بالصور.. كليور نافاس يزور مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): وصل كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني إلى القاهرة بصحبة العائلة وذلك من أجل زيارة مصر لمدة أسبوع بدعوة من رجال الأعمال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق ورئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر . وصرح أبو علي بأن برنامج الزيارة يشمل منطقة الإهرامات الأثرية و الساحل الشمالى وبالطبع منتجعات المجموعة بالغردقة - البحر الأحمر. برنامج زيارة اليوم الخميس لحارس مرمى فريق ريال مدريد " كيلور نافاس " بدء بالمتحف المصرى بالتحرير ثم خان الخليلى ثم العشاء على ضفاف نهر النيل. Advertisements a

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