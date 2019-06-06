تقرير.. لماذا تم القبض على رئيس كاف؟ "عمرو فهمي كلمة السر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

رئيس كاف دخل في حرب لا أحد يعرف متى ستنتهي بعدما قرر إقالة عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي ليقرر الأخير الوقوف ضد الرجل الأول في القارة السمراء على صعيد اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

تقارير صحفية ألمانية خرجت لتؤكد أن عمرو فهمي تقدم بالعديد من البلاغات ضد أحمد أحمد حول قضايا تتعلق بالفساد ارتكبها خلال الفترة الأخيرة.

صحيفة NZZ" الألمانية، كشفت في الساعات الماضية عن التهم الموجهة لرئيس كاف على خلفية شكوى فهمي وهيّ:

- منح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحادات الوطنية.

- فسخ التعاقد مع شركة "بوما" ومنح العقد لشركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.

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وتحوم الشكوك حول هل هناك شبهة فساد في هذه الصفقة نظرًا للصداقة التي تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية؟

- التهمة الثالثة وهيّ كانت شراء رئيس كاف سيارتين جديدتين على حساب كاف مقابل 400 ألف دولار، إحداها متواجدة في مصر أما الأخرى في مسقط رأسه مدغشقر.

من جانبه، علّق رئيس كاف في وقت سابق حول هذه الاتهامات قائلاً:"جميع القرارات اتخذت بشفافية".

ويتواجد أحمد أحمد حاليًا في فرنسا حيث حضر مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي شهد بقاء جياني إينفانتينو على رأس الاتحاد الدولي بعد نجاحه بالتزكية.

كما كانت آخر قرارات أحمد أحمد خلال اجتماعه أمس الأربعاء، في باريس، مع أعضاء الاتحاد الإفريقي، من أجل حسم موقف مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، ليصدر كاف قرارًا بإعادة المباراة على أن يعلن موعد ومكان اللقاء في وقت لاحق.

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