اخبار الرياضه

تكريم الرامي المصري بيرو دوناتو ببطولة أوروبا في صقلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يشارك المنتخب الوطني للرماية ، اليوم الأربعاء، في بطولة أوروبا للرماية التي تستضيفها مدينة ميسينا بجزيرة صقلية في إيطاليا.
وقال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إن هناك حفاوة كبيرة في استقبال بعثة الفراعنة المشاركة في

بطولة أوروبا للرماية، مشيرًا إلى أن المشاركة في مثل تلك البطولات يأتي في إطار رغبة الاتحاد المصري في إكساب لاعبيه فرص للاحتكاك بالمدارس المختلفة.
وأضاف حسني، أن محافظ مدينة
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
ميسينا في جزيرة صقلية، كرم الرامي المصري بيرو دوناتو، وأعطاه أعلى وسام "مواطن من الدرجة الأولى"، في حفل مميز على هامش البطولة.
وحضر التكريم اللواء حازم حسني وكلود فيتال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، وهاري فيرتان رئيس اللجنىة الفنية للأطباق المروحية بالاتحاد المصري للرماية، وعائلة الرامي المصري بيرو دوناتو.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم الرامي المصري بيرو دوناتو ببطولة أوروبا في صقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا