تكريم الرامي المصري بيرو دوناتو ببطولة أوروبا في صقلية

يشارك المنتخب الوطني للرماية ، اليوم الأربعاء، في بطولة أوروبا للرماية التي تستضيفها مدينة ميسينا بجزيرة صقلية في إيطاليا.
وقال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إن هناك حفاوة كبيرة في استقبال بعثة الفراعنة المشاركة في
وأضاف حسني، أن محافظ مدينة
وحضر التكريم اللواء حازم حسني وكلود فيتال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، وهاري فيرتان رئيس اللجنىة الفنية للأطباق المروحية بالاتحاد المصري للرماية، وعائلة الرامي المصري بيرو دوناتو.
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