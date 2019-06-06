تكريم الرامي المصري بيرو دوناتو ببطولة أوروبا في صقلية

يشارك المنتخب الوطني للرماية ، اليوم الأربعاء، في بطولة أوروبا للرماية التي تستضيفها مدينة ميسينا بجزيرة صقلية في إيطاليا.

وقال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إن هناك حفاوة كبيرة في استقبال بعثة الفراعنة المشاركة في

بطولة أوروبا للرماية، مشيرًا إلى أن المشاركة في مثل تلك البطولات يأتي في إطار رغبة الاتحاد المصري في إكساب لاعبيه فرص للاحتكاك بالمدارس المختلفة.وأضاف حسني، أن محافظ مدينةميسينا في جزيرة صقلية، كرم الرامي المصري بيرو دوناتو، وأعطاه أعلى وسام "مواطن من الدرجة الأولى"، في حفل مميز على هامش البطولة.وحضر التكريم اللواء حازم حسني وكلود فيتال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، وهاري فيرتان رئيس اللجنىة الفنية للأطباق المروحية بالاتحاد المصري للرماية، وعائلة الرامي المصري بيرو دوناتو.