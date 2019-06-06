إنتر ميلان يستهدف لاعب أرسنال بطلب من كونتي

كثف نادي إنتر ميلان مفاوضاته للحصول على خدمات تشاكا لاعب وسط أرسنال الإنجليزي لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الصيف المقبل للعودة إلى منصات التتويج.

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إنتر يحاول أن ينهي التعاقد مع تشاكا خلال الصيف لتدعيم الفريق بلاعبين مميزين، خاصة وأن إنتر

ميلان سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأنهي إنتر ميلان الموسم الكروي محتلًا المركز الرابع برصيد 69 نقطة بترتيب الدوري الإيطالي، الأمر الذي يؤهله للمشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فإن انطونيو كونتي المدير الفني

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لإنتر ميلان طلب التعاقد مع لاعب وسط أرسنال، في إطار إعادة هيكلة الفريق من جديد للعودة إلى منصات التتويج.

وأضافت أن إدارة أرسنال من المحتمل أن يفرط في لاعبه السويسري بسبب سياسته في تخفيق النفقات المالية، وذلك لأن الجانرز لن يشارك بدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

وكان أرسنال أنهي الموسم الكروي محتلًا المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.