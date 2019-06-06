"فيفا" يصدر بيان بشأن القبض على أحمد أحمد

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" في الفندق المقيم به في العاصمة الفرنسية، باريس، بتهمة الفساد.
ورفض "فيفا" التعليق على الأحداث الجارية حيث ليس لديهم المعلومات الكافية من أجل التعليق بشأن الأمر.
وجاء "فيفا" في بيانه: "احاط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" علمًابالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي سيتم استجوابه من قبل السلطات الفرنسية، لا يعلم "فيفا" التفاصيل المحيطة في هذا التحقيق وبالتالي ليس لدينا الوضع الذي يسمح بإدلاء أي تعليقات حول ذلك الأمر".
وأضاف البيان: "يطلب "فيفا" من السلطات الفرنسية أي معلومات قد
وتابع: "أصبح "فيفا" الآن نظيفًا من الفضائح التي شوهت سمعته ، وينبغي أن يسود نفس الأمر في الاتحادات القارية".
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