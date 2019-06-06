الاتحاد السكندري يحدد مصير ثنائي الزمالك المعار

قرر نادي الاتحاد السكندري بحث موقف ثنائي الفريق المعار من نادي الزمالك بناءًا على التقرير الفني الذي أعدته طلعت يوسف المدير الفني للفريق.
وتسعي إدارة زعيم الثغر إلى تمديد عقد إعارة رزاق سيسهليستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل، بينما قررت الإدارة إنهاء إعارة أحمد داودا لعدم حاجة الفريق إلى مجهوداته خلال الفترة المقبلة.
وشارك سيسيه مع الاتحاد السكندري بصفة دائمة خلال الموسم المنتهي مؤخرًا واستطاع أن يسجل 11 هدفًا، بينما شارك أحمد داودا على فترات مؤقتة قبل أن يبتعد مؤخرًا عن تشكيل زعيم الثغر.
جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري أنهي الموسم الكروي محتلًا المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.
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