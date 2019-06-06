فرانس فوتبول تؤكد القبض على أحمد أحمد

أكدت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" بسبب تهمة فساد.

وأشارت التقارير إلى إلقاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) صباح اليوم الخميس

في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش حضوره لمؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وتابعت أن عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي

الذي أقاله أحمد، هو من قدم البلاغ ضد رئيس الكاف، نظرًا لاختياره التعاقد بعقد قيمته 830 ألف دولار بسبب علاقته القوية بأحد قادة الشركة.

ونشرت الصحيفة حوارًا لها، سابق مع أحمد أحمد، حول ذلك الأمر، وهو ما نفاه وأكد أن تلك الأمور أكاذيب.