أكدت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" بسبب تهمة فساد.
وأشارت التقارير إلى إلقاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) صباح اليوم الخميسفي فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش حضوره لمؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وتابعت أن عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي
ونشرت الصحيفة حوارًا لها، سابق مع أحمد أحمد، حول ذلك الأمر، وهو ما نفاه وأكد أن تلك الأمور أكاذيب.
كانت هذه تفاصيل خبر فرانس فوتبول تؤكد القبض على أحمد أحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.