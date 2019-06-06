حارس ريال مدريد يزور المتحف المصري

زار الكوستاريكي كليور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني مع أسرته، المتحف المصري، صباح اليوم، بعد دعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس النادي المصري السابق، ورئيس لجنة السياحة

لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووصل اللاعب مساء أمس الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة، إلى القاهرة، رجل الأعمال كامل أبو علي.

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وقام كامل أبو علي، بدعوة حارس ريال مدريد الكوستاريكي، فى إطار حرصه للتسويق السياحة للبطولة وتشجيعها من أجل لفت أنظار العالم للآثار الفرعونية.

وسيكون البرنامج السياحي لـنافاس زيارة الأهرامات وبعض الآثار الفرعونية بمنطقة الأهرام، ثم سيتجه إلى الغردقة صباح غد السبت.