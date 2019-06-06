أجيري للاعبي منتخب مصر: "أنتم الأفضل في أفريقيا"

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري علي الاجتماع باللاعبين، بعد وصولهم إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، لبدء معسكر

الفراعنة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وشرح أجيري بعض الأمور التنظيمية مؤكدا لهم ان الفريق سيقضي

اكثر من اربعين يوماً سوياً ولابد ان نتعامل بروح الاسرة الواحدة ونتحلى من الآن بشخصية البطل لان اللاعبين المتواجدين هم بالفعل الافضل في افريقيا وتضع عليهم الجماهير آمالاً كبيرة للفوز بالبطولة.