حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري علي الاجتماع باللاعبين، بعد وصولهم إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، لبدء معسكرالفراعنة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
وشرح أجيري بعض الأمور التنظيمية مؤكدا لهم ان الفريق سيقضي
كانت هذه تفاصيل خبر أجيري للاعبي منتخب مصر: "أنتم الأفضل في أفريقيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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