لاتسيو يعلن تمديد عقد اينزاجي

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي تمديد عقد مدرب الفريق سيموني اينزاجي لموسم آخر، لينتهى فى عام 2021. واستطاع لاتسيو تحت قيادته الفوز ببطولتين، هما بطولة السوبر عام 2016 وبطولة كأس إيطاليا هذا العام. كأس إيطاليا هذا العام. واحتل لاتسيو المركز الثامن فى الدورى برصيد 59 نقطة، بعد الفوز في 17 مباراة والخسارة في13 والتعادل في 8 مباريات، لتجدد إدارة النادي الثقة به. تولى اينزاجي القيادة الفنية لنسور العاصمة الإيطالية عام 2016، وخاض معهم 149 لقاء فى كافة البطولات حقق خلالها 79 فوزا و 28 تعادلا و 42 هزيمة.

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