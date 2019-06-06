بعد إصابة نيمار.. الثنائي الأقرب للانضمام للبرازيل بكأس كوبا أمريكا

أصبح تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل حائرًا بعدما تعرض نيمار دا سيلفا لإصابة قوية أمام منتخب قطر ليغيب عن قائمة السيليساو المشاركة بكأس كوبا امريكا التي تنطلق يوم 15 يونيو المقبل.

أصيب نيمار في كاحل قدمه اليمني أثناء مشاركته أمام منتخب قطر في المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم وفاز بها منتخب السيليساو بهدفين دون رد.

ويبحث الجهاز افني لمنتخب البرازيل عن البديل المناسب لخلافة نيمار قائد المنتخب، ويبدو أن الثنائي جونيور فينيسيوس لاعب ريال مدريد ولوكاس مورا مهاجم توتنهام

الإنجليزي، الأقرب للانضمام إلى قائمة السيلسياو المشاركة بكوبا امريكا.

ويقدم فينيسيوس صاحب ال 19 ربيعًا أداءًا مميزًا مع ريال مدريد هذا الموسم قبل تعرضه لإصابة بالغة أمام برشلونة الإسباني، ليغيب على إثرها عن مباريات الفريق، الأمر الذي تحدث عنه مدرب منتخب البرازيل أن لاعب ريال مدريد كان من المفترض أن ينضم إلى قائمة الفريق لكنه استبعده بسبب عدم اكتمال شفائه الكامل.

لكن بات مدرب السيلسياو مضطرًا لضم

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مهاجم ريال مدريد الشاب بعد إصابة نيمار قائد الفريق.

بينما يقدم لوكاس مورا أداءًا رائعًا مع توتنهام هذا الموسم حيث استطاع أن يقود فريقه إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون رد.

واستطاع لوكاس مورا أن يمنح توتنهام بطاقة العبور إلى نهائي البطولة بعدا سجل هاتريك قاتل أمام أياكس امستردام الهولندي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وسجل مورا 15 هدفًا هذا الموسم بواقع 10 أهداف في الدوري الإنجليزي وخمسة أخري بدوري الأبطال، بينما سجل فينيسيوس هدفين فقط في الدوري الإسباني.

جديرًا بالذكر أن البرازيل تستضيف كأس كوبا امريكا هذه النسخة والتي تنطلق يوم 15 يونيو وتنتهي 7 يوليو.