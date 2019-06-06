الترجي يرفض تسليم كأس دوري الأبطال للكاف

رفض نادي الترجي التونسي، إعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية لصاحب المركز الأول للاتحاد الأفريقي "كاف"، بعدما قرر كاف أمس إعادة المباراة بعد اجتماعه.

وأكد الترجي إلى أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية، لإثبات حقه في الفوز

باللقب، خاصةً مع عقوبات "كاف" التي صدرت، أمس، ولم تشمل غرامة وإجراء أي قرار ضده.

وكانت مباراة الإياب بالنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب "رادس"،

شهدت الكثير من الجدل، بعد عدم احتساب هدف صحيح للوداد بداعي التسلل، وأصر لاعبو الوداد رجوع الحكم الجامبي بكاري جاساما، إلى تقنية الفيديو "فار"، ما أغضب لاعبي الفريق المغربي ورفضوا استكمال اللقاء، قبل أن يقرر الحكم احتساب الوداد منسحبًا من المباراة وفوز الترجي باللقب الأفريقي.