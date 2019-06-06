الترجي يرفض تسليم كأس دوري الأبطال للكاف

رفض نادي الترجي التونسي، إعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية لصاحب المركز الأول للاتحاد الأفريقي "كاف"، بعدما قرر كاف أمس إعادة المباراة بعد اجتماعه.
وأكد الترجي إلى أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية، لإثبات حقه في الفوزباللقب، خاصةً مع عقوبات "كاف" التي صدرت، أمس، ولم تشمل غرامة وإجراء أي قرار ضده.
وكانت مباراة الإياب بالنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب "رادس"،
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