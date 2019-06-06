رياضة | "لقجع" رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد القبض على أحمد أحمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لقجع" رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد القبض على أحمد أحمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يباشر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، مهام عمل رئيس الكاف، لحين الانتهاء من التحقيقات مع أحمد أحمد الرئيس الفعلي.

وتم احتجاز أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد منذ توليه المسئولية.

ويواجه أحمد أحمد، تهمة التواطئ مع إحدى الشركات المملوكة لأحد أصدقائه، وشراء سيارتين شخصية بقيمة 800 ألف دولار.