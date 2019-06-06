رياضة | مفاجأة صادمة في صفقة ريال مدريد الجديدة

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علق مياتوفيتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق على صفقة التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش خلال الساعات الماضية بالميركاتو الصيفي.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد قد نجحت في التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش يوم الثلاثاء الماضي من نادي انتراخت فرانكفورت بعقد حتي 2025.

وقال مياتوفيتش في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: اعلم جيداً أن لوكا يوفيتش لاعب جيد ويتمتع بجودة عالية ولكن من المؤكد انه سيحتاج وقت للتكيف على الأجواء في مدريد.

واضاف: لست مقتنعاً بأن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يعرف يوفيتش جيداً لذلك سيكون أمام المدرب الكثير من العمل مع المهاجم الجديد حتي يظهر بشكل جيد مع الفريق ومساعدته على الدخول سريعاً والتكييف مع الأجواء