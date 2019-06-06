رياضة | تاكيس جونياس يحدد أول الراحلين عن وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاكيس جونياس يحدد أول الراحلين عن وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر تاكيس جونيس المدير الفني لوادي دجلة على رحيل الإيفواري يايا سوماهورو مهاجم الفريق الدجلاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفشل اللاعب الإيفواري في تقديم أوراق اعتماده للجهاز الفني اليوناني وظهر بمستوى متواضع خلال الدقائق التي شارك فيها مع فريقه الدجلاوي في الفترة الماضية.

ويتطلع مسؤولو وادي دجلة إلى التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي بدلا من "يايا" الذي شارك في 8 مباريات في الموسم الجاري ولم يحرز أو صنع أي هدف.