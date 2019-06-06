رياضة | انطلاق معسكر المنتخب الوطني في برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق معسكر المنتخب الوطني في برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنطلق ظهر اليوم معسكر المنتخب الوطني بمدينة برج العرب استعدادا لاداء مباراتين وديتين يومي 13 و16 يونيو الجاري امام تنزانيا وغينيا قبل خوض نهائيات بطولة الامم الافريقية.

وفور وصول اللاعبين وتسكينهم في الغرف داخل مقر الاقامة حرص الجهاز الفني بقيادة خافيير اجيري علي الاجتماع باللاعبين لشرح بعض الامور التنظيمية مؤكدا لهم ان الفريق سيقضي اكثر من اربعين يوماً سوياً ولابد ان نتعامل بروح الاسرة الواحدة ونتحلي من الآن بشخصية البطل لان اللاعبين المتواجدين هم بالفعل الافضل في افريقيا وتضع عليهم الجماهير آمالاً كبيرة للفوز بالبطولة.

وأشار إلي انه منح محمد صلاح ومحمد النني راحة عدة ايام بناء علي طلبهما.

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وتحدث الدكتور محمد ابو العلا طبيب الفريق عن كل الامور الطبية المتعلقة بفترة المعسكر وما سيتم من اجراءات كشف المنشطات مطالبا اللاعبين بالحرص وعدم تناول اي ادوية إلا تحت اشرافه.

وأكد ايهاب لهيطة مدير المنتخب علي اهمية النظام والالتزام وانه سيكون علي تواصل دائم مع اللاعبين لتذليل الصعاب وحل اي مشكلة قد تظهر علي السطح.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).