رياضة | رغم إصابة نيمار.. تيتي يرفض فينسيوس في المنتخب البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم إصابة نيمار.. تيتي يرفض فينسيوس في المنتخب البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل استدعاء فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لمعسكر منتخب السيليساو استعدادا لخوض بطولة كوبا أمريكا بعد إصابة نيمار وتأكد غيابه عن البطولة.

وكان نيمار قد غادر أمس مباراة البرازيل الودية أمام قطر في الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة في الكاحل نُقل على إثرها إلى المستشفى وتأكد غيابه رسميا عن كوبا أمريكا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية فإن فينيسيوس هو ليس المفضل لدى تيتي ليحل محل نيمار المصاب.

وأضافت الصحيفة بأن الجميع في البرازيل يريدون فينيسيوس جونيور باستثناء المدرب تيتي حيث يُقيم حالياً خيارات أخرى مثل لوكاس مورا، دوغلاس كوستا وتايسون.