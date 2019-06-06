رياضة | أول فيديو للفتاة التي تتهم نيمار باغتصابها وهي تهاجمه على السرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو للفتاة التي تتهم نيمار باغتصابها وهي تهاجمه على السرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو من داخل غرف احدي فنادق العاصمة الفرنسية باريس يفيد بتعرض نيمار للهجوم من قبل الفتاة التي تقاضيه بتهمة الاغتصاب.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن نيمار في مقطع الفيديو المنتشر تعرض للضرب من هذه الفتاة داخل غرفة احد الفنادق في العاصمة باريس.

وزعمت الفتاة، أن نيمار قام بضربها والاعتداء عليها بجانب الاغتصاب وذلك في شكوي رسمية ضد اللاعب أمام المحكمة البرازيلية.

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وخرجت السيدة البرازيلية التي تتهم نجم كرة القدم نيمار بالاغتصاب، عن صمتها في القضية، مقدمة في مقابلة تلفزيونية روايتها لأحداث أشارت فيها إلى أن لاعب باريس سان جيرمان اعتدى عليها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية.

وأقرت السيدة التي قالت إنها عارضة أزياء، أنها أعجبت بنيمار نجم باريس سان جيرمان، وأنه قام بدفع نفقات سفرها من البرازيل إلى فرنسا حيث أقامت في أحد فنادق العاصمة.

وأوضحت دي سوزا أن الأمور تغيرت بشكل حاد في أول لقاء بينهما، وقالت: "كان (نيمار) عدائياً، بعيدا كل البعد عن الشخص الذي تعرفت عليه من خلال الرسائل النصية، لكن وبما أنني كنت مصممة على أن أكون معه، قلت لنفسي بأني سأحاول التعامل مع الأمر".

وأشارت إلى أنه بعد تبادلهما أطراف الحديث "بدأ يضربني.. ثم بدأ يؤذيني كثيراً وطلبت منه التوقف لأن الأمر كان مؤلماً"، مضيفة بأنه اعتذر لكنه استمر في تعذيبها.