رياضة | لهيطة يكشف موعد انضمام صلاح والنني للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهيطة يكشف موعد انضمام صلاح والنني للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن موعد انضمام كلا من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، لم يتحدد بعد.

وأكد لهيطة، أن الثنائي، حصلا على إذن من الجهاز الفني بعدم حضور المران اليوم، بعد مشاركتهما مع أنديتهم في نهائيي بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي.

وينطلق اليوم الخميس معسكر المنتخب الوطنى الأول، بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لوديتى تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو الجارى، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.