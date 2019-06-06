رياضة | أزمة مدوية تواجه الزمالك قبل إستئناف الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة مدوية تواجه الزمالك قبل إستئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مسئولو نادي الزمالك أزمة كبيرة قبل إستئناف بطولة الدوري الشهر المقبل بعد توقف المسابقة لظروف إقامة أمم افريقيا 2019 في مصر.

ويرغب أكثر من لاعب بين صفوف الزمالك في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية بعد تلقيهم عروض خارجية وأبرزهم محمود عبد المنعم كهربا وأوباما وحمدي النقاز.

Advertisements

ويرفض اللاعبون الانتظار إلى ما بعد نهاية بطولة الدوري في نهاية يوليو المقبل خاصة أن كل الأندية وقتها ستكون انتهت من الصفقات ولن تصبر عليهم بل وخاضت فترة الإعداد والموسم سيبدأ بعدها بفترة وجيزة.

الزمالك يحاول الإبقاء على كل النجوم إلى ما بعد نهاية الدوري للحفاظ على فرص الفريق في التتويج بالبطولة وإستكمال باقي منافسات كأس مصر لاسيما وأن الفريق سيخوض مواجهات غاية في الصعوبة وأبرزها أمام الأهلي.

وكان الزمالك قد تعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري تحت قيادة خالد جلال المدير الفني الحالي للفريق.