رياضة | محمد صلاح يرفض عرضاً خيالياً من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يرفض عرضاً خيالياً من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي عرضاَ ضخماً من ريال مدريد للانضمام للملكي في الصيف الجاري.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد تقدم بعرض بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع محمد صلاح إلا أن المهاجم المصري رفض الحديث عن مستقبله بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا .

واشارت الصحيفة إلى أن هناك ثلاثة أندية تتنافس على ضم محمد صلاح في الصيف وهم بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.