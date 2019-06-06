رياضة | توافد نجوم المنتخب على معسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد نجوم المنتخب على معسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالتوافد على معسكر الفراعنة والمقرر انطلاقه اليوم بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مرانا وحيدا في السابعة مساء اليوم على الملعب الفرعي بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، استعدادا لمواجهتي تنزانيا وغنيا، وديا يومي 13 و 16 يونيو الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها القاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.