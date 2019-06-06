رياضة | حارس ريال مدريد بديل بوفون في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ريال مدريد بديل بوفون في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت إدارة نادي باريس سان جيمرمان الفرنسي مفاوضات مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمي فريق ريال مدريد لضمه في الصيف الجاري.

ذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن باريس سان جيرمان ينوي التعاقد مع كيلور نافاس بعد رحيل الإيطالي بوفون عن الفريق في الساعات الماضية.

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واضاف الموقع، أن نافاس قد يقبل العرض المقدم من باريس سان جيرمان للهروب من مقاعد بدلاء ريال مدريد في ظل رغبة زين الدين زيدان بالاعتماد على البلجيكي كورتوا.