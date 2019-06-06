رياضة | عاجل.. القبض على أحمد أحمد رئيس "كاف" في باريس

اعتقلت السلطات الفرنسية صباح اليوم الخميس، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في فندق بالعاصمة باريس.

واشارت مجلة جون افريك الفرنسية إلى أن السلطات الفرنسية قامت بالقاء القبض على أحمد أحمد خلال تجهيز حضوره لمؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب تهمة الفساد.

وتم إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في تمام الساعة الثامنة والنصف في فندق بالعاصمة باريس من قبل الأجهزة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية .

وجاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بسبب إلغاء العقد المقبرم من جانب (كاف) والشركة الألمانية المصنعة للمعدات الرياضية (بوما) لوجود شبهة فساد مالي في التعاقد لصالح شركة تيكنكال ستيل الفرنسية، وفقاً للبلاغ المقدم من عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قراراً في الساعات الماضية بإعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مشكلة تقنية الفيديو خلال لقاء الواداد والترجي بالمباراة النهائية.