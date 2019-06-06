رياضة | إنتر ميلان يطلب مدافع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يطلب مدافع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع ناتشو فيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لفريق إنتر ميلان طلب التعاقد مع ناتشو فيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد.

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واشارت الصحيفة إلى أن ناتشو قد يطلب من إدارة نادي ريال مدريد الرحيل عن الفريق من اجل البحث عن فرصة المشاركة الأساسية مع إنتر ميلان.

واستبعد الجهاز الفني لريال مدريد المدافع ناتشو من الحسابات في معظم مباريات الموسم الماضي في ظل الاعتماد على القائد راموس والمدافع الشباب رافائيل فاران.

واضافت الصحيفة، أن كونتي يحاول التعاقد مع الثنائي الإسباني ازبيلكويتا مدافع تشيلسي وفرناندو يورنتي مهاجم توتنهام.