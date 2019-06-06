رياضة | صحيفة ألمانية تنتقد إعادة انتخاب إنفانتينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة ألمانية تنتقد إعادة انتخاب إنفانتينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت صحيفة دي فيلت الألمانية إعادة انتخاب جياني إنفانتيو كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس: "يبدو أن إنفانتينو حريص على أن يوسع أعمال كرة القدم ورفع نصب تذكاري لنفسه، المزيد من البطولات، المزيد من الفرق، المزيد من المباريات، والمزيد من الأموال".

وأضافت: "حقيقة أن البطولات مثل كأس العالم للأندية تخدم، قبل كل شيء، الأندية الثرية في أن تصبح أكثر ثراء، كما أن انقسام عالم كرة القدم أكثر لا يزعج إنفانتينو، ولا زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم من 32 منتخباً إلى 48 منتخباً، الذي يعني فيضان في جداول التليفزيون الممتلئة بالفعل، وامتلأ جدول البطولة".

وأضافت: "الثمن سيدفعه اللاعبون الكبار، اللذين وصلوا لأقصى درجات المجهود البدني".