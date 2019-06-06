شكرا لقرائتكم خبر عن فرناندو سانتوس يصف رونالدو بالعبقري بعد هاتريك دوري الأمم والان مع التفاصيل

وصف فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، نجم فريقه كريستيانو رونالدو بالعبقري، بعدما قاد برازيل أوروبا إلى التأهل لنهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وقال سانتوس، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس: "بالنسبة لوصف ما يقدمه كريستيانو رونالدو، فقد قلت الكثير عنه في الماضي".

وأسهب: "كنت مدربه في 2003، ورأيت إلى أي مدى سيذهب.. هو عبقري.. هناك عبقريات في فن الرسم والنحت وهو عبقري كرة القدم".

Advertisements

وعن أهدافه ضد سويسرا تحدث: "حين يسجل شخص 3 أهداف في مباراة فهو بالطبع من يصنع الفارق".

وتستعد البرتغال لملاقاة الفائز من إنجلترا وهولندا في اللقاء الذي سيقام الخميس، خلال المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.

وقاد سانتوس كريستيانو في سبورتنج لشبونة عام 2003 لمدة شهرين فقط، خلال فترة الإعداد، قبل أن ينضم الدون البرتغالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو.