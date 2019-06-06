الامارات | مفاجأة..نجل ميسي يشجع ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..نجل ميسي يشجع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه اكتشف أن نجله ماتيو "يحتفل بأهداف ريال مدريد لمضايقة أخيه"، حسب ما نقلت وسائل الإعلام الأرجنتينية.
وأوضح لقناة "تي واي سي "الأرجنتينية أن ماتيو كان يشجع أي منافس لـ"البلاوغرانا" سواء كان ليفربول الإنجليزي أو فالنسيا أو حتى ريال مدريد من أجل مضايقة شقيقه تياغو.
وقال ضاحكاً في هذا الصدد: "هما يعشقان كرة القدم، ويرتديان قمصان الأندية، ماتيو يشاهد التليفزيون، ويصرخ عندما يسجل ريال مدريد لمضايقة أخيه، نجلي تياغو يغضب كثيراً لهذا الأمر".
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