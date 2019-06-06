شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك رونالدو أمام سويسرا يقوده لسجل تهديفي أسطوري في البطولات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بلغ المنتخب البرتغالي الدور النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية موسم 2018/2019، وذلك بعد تغلبه على منتخب سويسرا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء الأمس، الأربعاء، على ملعب دراجاو في البرتغال.

ويدين المنتخب البرتغالي بهذا الفوز إلى النجم، كريستيانو رونالدو، الذي شارك للمرة الأولى في هذه المسابقة، مسجلًا 3 أهداف «هاتريك» ليقود منتخب بلاده إلى نهائي النسخة الأولى على الإطلاق من المسابقة، وتصبح البرتغال قريبة من تحقيق إنجاز كبير بالتتويج بهذه البطولة.

رونالدو كان بطل المباراة دون منازع، وبالأخص أن هدفيه الثاني والثالث سُجلا في آخر دقيقتين من المباراة (88 و90) لينقذ المنتخب البرتغالي من دخول حسابات معقدة ضد الضيوف الذين كانوا أفضل خلال الشوط الثاني، وكانوا قريبين من تسجيل هدف التقدم وتحقيق مفاجأة جديدة في البطولة، لكن مهاجم يوفنتوس وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة واصل مستوياته المميزة وقاد منتخب بلاده للنهائي الذي سيُلعب الأحد القادم في نفس ملعب مباراة الأمس.

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العديد من الأرقام والإحصائيات المميزة لرونالدو تحققت في هذه المباراة، نستعرضها خلال السياق التالي.

- هدف رونالدو الأول جاء من ضربة ثابتة مباشرة سكنت شباك الحارس السويسري يان سومير، ليسجل رونالدو هدفين من بين أهدافه الـ5 الأخيرة مع البرتغال عن طريق الضربات الحرة المباشرة، حيث كان هدفه السابق من الضربة الحرة المباشرة قد جاء ضد المنتخب الإسباني في مرحلة المجموعات لمونديال 2018.

اللافت في الأمر هو أن رونالدو، وقبل هدفه في شباك إسبانيا، قد سجل هدفين من الضربات الحرة المباشرة من بين آخر 52 هدفا له مع المنتخب البرتغالي، قبل أن يسجل نفس هذا العدد من بين أهدافه الـ5 الأخيرة مع منتخب بلاده.

- هاتريك رونالدو ضد سويسرا هو السابع في مسيرته مع منتخب البرتغال والأول منذ الهاتريك الشهير له ضد إسبانيا في مونديال 2018، وبشكل عام هو الهاتريك رقم 53 مع الأندية والمنتخب، وهو سجل من الهاتريك لا يمتلكه أي لاعب كرة قدم حالي في العالم.

- دوري الأمم الأوروبية هي البطولة الرسمية العاشرة التي يسجل فيها رونالدو مع منتخب بلاده، بعد يورو (2004، 2008، 2012، 2016)، كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018) وكأس القارات (2017). البرتغالي لم يفشل من قبل في التسجيل في بطولة رسمية مع منتخب البرتغال (10 من 10).

- كريستيانو رونالدو رفع من سجله التهديفي الدولي إلى 88 هدفا، ليعزز من وضعه كثاني أفضل هداف دولي، بعد الإيراني على دائي، الذي سجل مع منتخب بلاده 109 أهداف.