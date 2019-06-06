شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. نيمار يغيب عن كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأكد، اليوم الخميس، غياب النجم نيمار دا سيلفا عن صفوف المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده اعتبارا من منتصف الشهر الحالي.

وأربك نيمار نجم باريس سان جيرمان، حسابات منتخب البرازيل، بعد إصابته في ودية قطر التي أقيمت فجر اليوم الخميس وانتهت بفوز البرازيل 2-صفر.

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وغادر نيمار الملعب بعد أقل من ربع ساعة، وهو يعاني من إصابة في كاحل القدم اليمنى.

وأشار رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، إلى أن نيمار تعرض لالتواء شديد في الكاحل، وهو ما منعه من استكمال اللقاء الذي انتهى بفوز السامبا بهدفين لريتشارليسون وجابرييل جيسوس.

أما الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، فأشار في بيان رسمي إلى أن الفحوصات أثبتت تعرض نيمار لتمزق في أربطة الكاحل.

وذكر البيان: «نظرا لخطورة الإصابة، لن يكون أمام نيمار الوقت الكافي للتعافي والمشاركة في كوبا أمريكا»، مؤكدا أن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي سيبدأ اعتبارا من اليوم البحث عن بديل لنيمار لضمه إلى قائمة البطولة.