شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بيبي تهدد مشاركته في نهائي دوري أمم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تضاربت الأنباء حول مشاركة المدافع المخضرم بيبي مع المنتخب البرتغالي، في نهائي دوري أمم أوروبا، بعدما تعرض لإصابة في ذراعه خلال مباراة سويسرا.

وفاز منتخب البرتغال على نظيره السويسري (3-1) أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أمم أوروبا.

وظهر أن بيبي، الذي كان يلعب على ملعب ناديه بورتو، سقط على ذراعه بشكل غريب في إحدى الكرات الهوائية التي لعبت من ركلة ركنية.

وقال فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي «لا أعلم كيف ستكون حالة بيبي، إنه يخضع لفحوص في المستشفى».

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليمنح المنتخب البرتغالي الفوز والتأهل للمباراة النهائية، التي يواجه خلالها الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي تجمع بين المنتخبين الهولندي والإنجليزي اليوم الخميس.

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