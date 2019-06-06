شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم منتخب غانا من جهود موسى نوهو في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تأكد غياب موسى نوهو، مدافع منتخب غانا، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر بداية من 21 من الشهر الجاري.

وذكر موقع «غانا سوكر نت» أن مدافع سانت جالين السويسري، تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وأكد الموقع، أن اللاعب تعرض للإصابة بعد التحام مع زميله كريستيان اتسو، في تدريبات البلاك ستارز في معسكره الخارجي بالإمارات.

ومن المقرر أن يغادر موسى نوهو، معسكر البلاك ستارز، بعد تأكد غيابه عن البطولة القارية.

ويلعب منتخب غانا في المجموعة السادسة ببطولة أمم إفريقيا، رفقة الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

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