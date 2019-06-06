شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة فرنسية: القبض على أحمد أحمد رئيس «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «جون أفريك» الفرنسية، في خبر حصري، نسبته إلى مصادر خاصة، الخميس، إنه ألقى القبض على رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، داخل أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، الذي يقيم فيه على هامش مشاركته في اجتماع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأضافت الصحيفة أن إلقاء القبض على رئيس «كاف» من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية (Oclif)، يأتي على خلفية العقد الذي تم فسخه من جانب واحد من قِبل CAF مع الشركة المصنعة للمعدات الألمانية Puma.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بإعادة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.