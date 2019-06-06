شكرا لقرائتكم نجم بتروجت فى دائرة اهتمام 5 أندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل جلال العقدة ظهير أيسر فريق بتروجيت دائرة اهتمام العديد من أندية الدورى الممتاز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ظهور اللاعب بشكل قوى خلال مباريات فريقه فى الموسم الحالى. وتلقى جلال العقدة عروضا من أندية الانتاج الحربى وإف سى مصر وأسوان و طنطا وحرس الحدود. Advertisements وينتظر جلال العقدة قرار المسئولين فى بتروجيت للموافقة على العرض الأنسب له خلال الفترة المقبلة.

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