الخليج 365 يكشف موقف كينو من الرحيل عن بيراميدز...

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جدة - عمرو شويل ارتبط اسم البرازيلي كينو نجم هجوم نادي بيراميدز بالرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة بعد بيع المستشار تركى ال الشيخ لكامل حصته فى ملكية النادي. ووفقاً لمصدر مطلع داخل نادي بيراميدز فإن كينو مُستمر مع بيراميدز فى الموسم المقبل على أقل تقدير، على الرغم من تلقيه العديد العروض المغرية سواء فى الدوري البرازيلي أو فى الدوريات الخليجية، إلا أن رغبة بيراميدز فى المنافسة على بطولة الدوري فى الموسم القادم وخوض غمار بطولة الكونفدرالية الإفريقية ،جعلا الإدارة ترفض كل الإغراءات بخصوص بيع كينو.

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