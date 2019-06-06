شكرا لقرائتكم قائمة منتخب الجودو فى معسكر كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجودو بقيادة سيد أبو ميدان قائمة المنتخب فى المعسكر الخارجى الذى يقام بكرواتيا فى الفترة من 9 إلى 19 يونيو الجارى . وتضم القائمة كل من : محمد عبد الموجود ، أحمد على ، ومحمد محى ، على عيد ، محمد عبد العال ، عبد الرحمن محمد ، حاتم عبد الاخر ، أحمد وحيد ، ميسرة النجار. Advertisements تأتى المشاركة فى المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بكندا يوليو القادم.

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