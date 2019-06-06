شكرا لقرائتكم حجازى يداعب أيمن أشرف فى أول أيام معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم الثنائى أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى وأحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، في معسكر المنتخب الوطني استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية. وحرص أحمد حجازي على نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بمدافع الأهلي من داخل معسكر الفراعنة. Advertisements يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونية المقبل، حيث تواجه مصر منتخب زيمبابوي فى المباراة الافتتاحية من البطولة.

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