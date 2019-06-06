شكرا لقرائتكم دجلة يحسم ملف تجديد عقد "أوسة" خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو نادى وادى دجلة، جلسة مع محمد عبد المنصف "أوسة" حارس مرمى الفريق الكروى الأول خلال الأسبوع المقبل، من أجل انهاء كل الأمور المتعلقة بتجديد الحارس عقده مع الفريق الدجلاوى.

ويسعى دجلة لحسم ملف تجديد عبد المنصف، خاصة وأن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الدجلاوى، اشترط استمرار "أوسة" وعدم رحيله، خلال قيامه بتجديد تعاقده لمدة موسم مقبل.

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ويعتمد عليه اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى على أوسة بشكل أساسى لتطبيق خطته التى تعتمد على بناء الهجمة بداية من حارس المرمى وصولاً لمرمى الخصم.

وكان "أوسة" فضّل عدم حسم أمر تجديد تعاقده مع نادى وادى دجلة في الوقت السابق، وتأجيله خاصة فى ظل العروض العديدة التى تلقاها مؤخرًا من أندية بالدورى الممتاز كان على رأسهم الإسماعيلى، وذلك فى انتقالات يناير الماضى، إلا أن المسئولون بالنادى الدجلاوى أعادوا فتح الملف من جديد، لحسمه، حتى لا يتلقى الحارس عروضًا مغرية فى الفترة الحلية تدفعه للرحيل عن عرين الغزلان، خاصة وأن عبد المنصف تربطه علاقة وطيدة بمسئولو دجلة والجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس.