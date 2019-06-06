شكرا لقرائتكم صلاح والننى خارج أول أيام معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يغيب محمد صلاح ومحمد النني لاعبى المنتخب الوطنى عن المعسكر المقرر انطلاقه اليوم،الخميس، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى إن صلاح والننى حصلا على إذن من الجهاز الفنى بعدم حضور المران اليوم، موضحًا أن موعد انضمامهما للمعسكر لم يتحدد بعد.