شكرا لقرائتكم صلاح والننى خارج أول أيام معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يغيب محمد صلاح ومحمد النني لاعبى المنتخب الوطنى عن المعسكر المقرر انطلاقه اليوم،الخميس، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى إن صلاح والننى حصلا على إذن من الجهاز الفنى بعدم حضور المران اليوم، موضحًا أن موعد انضمامهما للمعسكر لم يتحدد بعد.
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