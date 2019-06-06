جناح الزمالك على رادار طنطا...

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جدة - عمرو شويل أبدى مسئولى طنطا رغبتهم فى التعاقد مع جناح أيسر الزمالك والمقاولون العرب السابق على فتحى لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة خلال بطولة الدورى العام الموسم المقبل .

وأعلن فايزعريبى رئيس مجلس إدارة فريق طنطا عن ضم 3 صفقات جديدة لدعم فريق الكرة ضمن استعداداته للمشاركة فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل 2019 / 2020.

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وعاد فريق طنطا إلى الدوري الممتاز عقب تصدره المجموعة الثالثة " بحري " بدوري القسم الثاني.