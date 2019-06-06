شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جروس كلمة السر فى انتقال نجمى الزمالك للدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر السويسرى كريستان جروس المدير الفنى المقال لنادى الزمالك كلمة السر فى صفقة انتقال مهاجمى الزمالك لأحد الأندية السعودية العام المقبل. لمعرفة تفاصيل انتقال نجمى الزمالك للدورى السعودى اضغط هنا

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