9 لاعبين يمثلون الجودو فى معسكر كرواتيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب الجودو بقيادة سيد أبو ميدان على قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى المعسكر الخارجى الذى يقام بكرواتيا فى الفترة من 9 إلى 19 يونيو الجارى. وتضم القائمة كل من محمد عبد الموجود وأحمد على ومحمد محيى على عيد ومحمد عبد العال وعبد الرحمن محمد وحاتم عبد الآخر وأحمد وحيد، بالإضافة إلى ميسرة النجار. وتأتى المشاركة فى المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بكندا يوليو المقبل.

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