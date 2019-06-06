أحمد حجازى وأيمن أشرف فى معسكر الفراعنة استعدادا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الثنائى أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى وأحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى، فى معسكر المنتخب الوطنى استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية. ونشر حجازى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام جمعته بمدافع الأهلى من داخل معسكر الفراعنة. Advertisements وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو، حيث تواجه مصر منتخب زيمبابوى فى المباراة الافتتاحية من البطولة.

أحمد حجازى وأيمن أشرف فى معسكر المنتخب



أحمد حجازى وأيمن أشرف فى معسكر المنتخب

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