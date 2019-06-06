شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية ترغب فى التعاقد مع ظهير أيسر بتروجيت جلال العقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى جلال العقدة ظهير ايسر فريق بتروجيت 5 عروض من أندية الدورى الممتاز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ظهور اللاعب بشكل قوى خلال مباريات فريقه فى الموسم المنقضى .

والاندية التى ترغب فى التعاقد مع جلال العقدة هى الانتاج الحربى و اف سى مصر و أسوان و طنطا و حرس الحدود .

وينتظر جلال العقدة قرار المسئولين فى بتروجيت للبحث عن العرض الانسب له خلال الفترة المقبلة .