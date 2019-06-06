سوبر كورة يكشف موقف الأهلى من أزمة أحمد فتحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة فاصلا من الشد والجذب بين الأهلى وأحمد فتحى فى ظل رغبة الأخير فى المساواة بعقود اللاعبين الكبار فى الفريق أمثال حسام عاشور ووليد سليمان، فى الوقت الذى تحفظت الإدارة الحمراء على الأمر نظرا لحصول الجوكر على مبلغ مالى وصلت قيمته لـ22 مليون جنيه من أحد المحبين للنادى قبل توقيعه عقود التجديد، وبالتالى فمن الطبيعى أن تقل قيمة عقده عن اللاعبين الذين قاموا بالتوقيع على بياض. لمعرفة موقف الأهلى من أزمة أحمد فتحى اضغط هنا

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