شكرا لقرائتكم خبر عن 5 يوليو الموعد المقترح لانطلاق معسكر الأهلى فى المانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر جهاز الكرة بالأهلى على إقامة معسكر الفريق الخارجي فى المانيا، بعد المفاضلة بين أكثر من دولة أوربية خلال الفترة الماضية مع الشركة الراعية، فى ظل توقف بطولة الدوري العام، بسبب مشاركة المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا، والتى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل .

وأقترح الجهاز الفني للأهلى انطلاق المعسكر يوم 5 يوليو المقبل، على أن يستمر لمدة أسبوعين لتجهيز الفريق لاستئناف بطولة الدوري العام، ويتبقى للأهلى مباراتان فى بطولة الدورى التى يتصدرها حاليًا بـ74 نقطة، حيث سيلعب مع المقاولون العرب والزمالك.