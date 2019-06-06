شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة الحسم بين دجلة وعبد المنصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتفق مسئولو نادى وادى دجلة، مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول، على عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل، من أجل انهاء كافة الأمور المتعلقة بتجديد الحارس عقده مع الفريق الدجلاوى.

ويرغب دجلة فى حسم ملف تجديد عبد المنصف، خاصة وأن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الدجلاوى، اشترط استمرار "أوسة" وعدم رحيله، خلال قيامه بتجديد تعاقده لمدة موسم مقبل.

ويعد "أوسة" من أهم العناصر الأساسية فى الفريق الدجلاوى ويعتمد عليه اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى بشكل اساسى لتطبيق خطته التى تعتمد على بناء الهجمة بداية من حارس المرمى وصولاً لمرمى الخصم.

محمد عبد المنصف، كان قد فضّل عدم حسم أمر تجديد تعاقده مع نادى وادى دجلة في الوقت السابق، وتأجيله خاصة فى ظل العروض العديدة التى تلقاها مؤخرًا من أندية بالدورى الممتاز كان على رأسهم الإسماعيلى، وذلك فى انتقالات يناير الماضى، إلا أن المسئولون بالنادى الدجلاوى أعادوا فتح الملف من جديد، لحسمه، حتى لا يتلقى الحارس عروضًا مغرية فى الفترة الحلية تدفعه للرحيل عن عرين الغزلان، خاصة وأن عبد المنصف تربطه علاقة وطيدة بمسئولو دجلة والجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس.